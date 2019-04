Strada per Portofino, nessun problema per il peso dei bus Atp. Domani servizio trasporto rafforzato

Genova. Attualmente sulla linea 227 tra Santa Margherita e Portofino sono utilizzati 6 mezzi, 4 in servizio e 2 di riserva, della lunghezza di 9,70 metri e della massa di 9 tonnellate. La capacità di carico è di 58 passeggeri.

«Si tratta di una tipologia di mezzo ideale per rispondere alle esigenze del servizio e in alcune circostanze, come avvenuto ad esempio lo scorso 25 aprile non sono sufficienti – spiega Roberto Rolandelli, direttore Atp Esercizio – Tanto che in alcuni momenti di quella giornata i bus hanno viaggiato al completo. Utilizzare i mezzi più piccoli, da 8,40 metri, 8 tonnellate e solamente 45 passeggeri al massimo, significherebbe lasciare a terra molti turisti e fare un servizio inadeguato. Per quanto riguarda la stabilità della strada, ovviamente non esiste alcun problema relativo a una preteso eccesso di peso».

Il tema è emerso in questi giorni relativamente ai potenziali rischi che i mezzi Atp attualmente in servizio rappresenterebbero per la tenuta della strada. Sul punto a confermare che non esistono problemi di sicurezza interviene lo stesso Franco Senarega, consigliere delegato alle strade per Città Metropolitana: «Il peso dei bus utilizzati attualmente non rappresenta alcun rischio. L’infrastruttura ha di gran lunga la capacità di sopportare mezzi da 9 tonnellate e anche più. Non esiste un problema di resistenza, ma semmai si possono analizzare le questioni legate al raggio di curvatura, alle sagome e all’ingombro dei mezzi stessi».

Anche quest’anno in occasione della festività del Primo Maggio, Atp Esercizio garantirà il collegamento dei bus turistici sulla tratta tra Rapallo e Portofino via Santa Margherita. Per l’occasione e solamente nella giornata del Primo Maggio, viene attivata una linea dedicata, la 882, con partenza dei bus dal casello autostradale di Rapallo “Edicola Sant’Anna” e arrivo a Portofino.

Il primo bus da Rapallo partirà alle 8.30 e l’ultimo alle 19.20. Da Portofino il primo bus lascerà il borgo alle 9.20 e l’ultimo della giornata alle 20.05. La frequenza media sarà di un mezzo ogni mezz’ora e il tragitto toccherà le tre località turistiche del Tigullio: Rapallo, Santa Margherita e Portofino. Per viaggiare a bordo delle corriere della linea 882 saranno necessari i biglietti denominati “Portofino Pass” al costo di 3 euro solo andata, e 5 euro andata e ritorno in caso di acquisto in uno dei punti vendita autorizzati (per l’occasione sarà aperta la biglietteria aziendale di piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita dalle 9.30 alle 17.15). Il prezzo a bordo autobus sarà di 4 euro solo andata e 6 euro andata e ritorno; fatti salvi ovviamente biglietti e abbonamenti dei residenti.