Genova. Il CDM futsal Genova ha conquistato la salvezza. La vittoria contro il Villorba consegna alla squadra di Michele Lombardo la certezza matematica di rimanere in Serie A2 con due giornate di anticipo sulla fine del campionato, un risultato auspicato ma non scontato. Il debutto a un passo dai massimi livelli è stato un successo.

Lombardo è il primo a commentare sulla pagina Facebook della società: “Partita tirata e ad alta intensitá contro il Futsal Villorba. I ragazzi hanno tirato fuori l’ennesima prestazione di testa e cuore. Ora lo possiamo dire, è salvezza matematica, possiamo dare sfogo alle emozioni e ai meritati festeggiamenti“. “Tra infortuni, squalifiche, e chi più ne ha più ne metta, è arrivata la meritatissima e matematica salvezza – aggiunge il capitano Andrea Ortisi – Una squadra che non ha fatto una sola partita al completo, sempre ridotti al minimo indispensabile, con molti ragazzi al primo anno di serie A2. Grazie eroi”.

Una doppietta di Foti e le reti di Ortisi e Mazzariol raccontano la gara di sabato pomeriggio. In casa del Futsal Villorba, nulla è stato semplice, ma il risultato storico è arrivato. La Serie A2 sarà casa del CDM futsal Genova anche nella prossima stagione. Campionato difficile, con passaggi ancora più complicati. Adesso, però, è l’ora della festa salvezza.

Spazio, allora, ai commenti dei protagonisti del CDM. Simone Foti, eroe di giornata, parla di “una vittoria molto importante, che ci permette di raggiungere la salvezza matematica per la nostra permanenza in Serie A2. Questa è stata una gara piena di emozioni, sia per i miei due goal, sia per la grande prestazione messa in campo da tutta la squadra. Adesso mancano ancora due partite: partite divertiamoci e finiamo bene l’anno”

Tocca poi a Fabio Core commentare sulla pagina Facebook della società: “Prima volta in serie A2 per me, per la maggior parte dei miei compagni e per una società ligure. Siamo riusciti a raggiungere l’obbiettivo prefissato con 2 giornate di anticipo. Contentissimo di aver fatto parte di questo grande gruppo. Ora ultime due partite per onorare questo stupendo campionato. Vamos”.

Giornata di festa anche per l’Athletic calcio a cinque, che in casa vince contro l’Elba 97 e conquista tre punti importanti. Il successo consente di scavalcare Montecalvoli e Poggibonsese, dando spazio alla speranza di salvezza nel campionato di Serie B.

Clicca qui per consultare risultati e classifica della Serie B.