Stelle nello Sport, le votazioni sono giunte a metà percorso

Tutto è iniziato così: un voto per i propri sportivi del cuore. Non solo calciatori, insomma. In Liguria ci sono fior di campioni, atleti che vanno alle Olimpiadi. E allora Michele Corti, giornalista sportivo e grande appassionato di sport, nel 2000, inventa il referendum per votare ed eleggere gli sportivi liguri dell’anno. Un modo concreto per parlarne, farli conoscere, presentarli al grande pubblico che poi ne decreta il successo.

La giuria è davvero popolare. Più di 300.000 voti ogni anno attraverso coupon, cartoline e web. L’albo d’oro (www.stellenellosport.com/gala-stelle/albo-doro/) è da brividi. “Abbiamo premiato e celebrato giovani atleti che dopo anni sono stati protagonisti alle Olimpiadi”, racconta Michele Corti. “E’ una delle nostre maggiori soddisfazioni. Li abbiamo scoperti, sostenuti, accompagnati al successo. Penso a Valentina Arrighetti, Nicolò Canepa, Silvia Salis e molti altri ancora”. Ecco la video storia del galà dal 2000 a oggi (www.youtube.com/watch?v=DhXdZECgvhA&t=3s).

Dopo 20 anni il gioco rimane bellissimo e sempre più partecipato. Votare è semplicissimo. E’ sufficiente andare sul sito www.stellenellosport.com/votazioni e scegliere la categoria in cui votare i propri atleti o società del cuore. La registrazione per votare è veloce grazie agli accessi con i propri profili social. Le votazioni si sono aperte a febbraio e chiuderanno il prossimo 3 maggio. Chi sta vincendo? Scopriamolo insieme…

Nel Trofeo Eco Eridania, è lotta aperta per l’elezione del Rossoblucerchiato dell’Anno. Fabio Quagliarella sta vivendo una stagione eccezionale. L’attaccante della Sampdoria è attualmente capocannoniere della serie A, reduce da una doppietta con la Nazionale (nuovo record come goleador azzurro meno giovane) e vuole confermare il verdetto già espresso nel 2018 dal pubblico di Stelle nello Sport ma è lotta serrata con Mimmo Criscito, tornato a vestire la maglia del Genoa dopo 7 anni e a guidare la difesa con grande autorevolezza. Tanti voti anche per Pandev e Gabbiadini.

Nel Trofeo Erg riservato ai Big c’è Daniel Buonarrivo (World Dance Liguria), campione italiano assoluto di Danza Sportiva, a precedere attualmente il tennista Fabio Fognini (3 titoli Atp nel 2018) e lo “special” Marco Basso (Eunike), recentemente medagliato ai Giochi di Abu Dhabi.

Il Trofeo Villa Montallegro vede attualmente in testa l’ostacolista Luminosa Bogliolo (Cus Genova), un fiore sbocciato nell’atletica leggera, davanti a Nikole Marangoni (Marnikca), campionessa europea e mondiale di kick boxing, e Giulia Emmolo, pallanuotista di Rapallo.

Nel Trofeo Cambiaso Risso, dedicato agli Junior, prosegue il serrato confronto tra il pallavolista Luca Porro e il tennista Lorenzo Musetti, a seguire il motociclista Riccardo Rossi.

Tantissimi i voti espressi per incoronare la Junior del 2019 nel Trofeo Zentiva: Camilla Simicich (Genova Nuoto), due volte medagliata ai Criteria di nuoto, si avvicina ai 1500 voti. Dietro di lei Matilde Pini (Basket Pegli) e Gaia Tedeschi (Pattinatori Savonesi).

Tra i Green, storicamente abbinati al Trofeo Ansaldo Energia, spicca l’imperiese Matteo Russi (Imperia Sci 2004), tallonato da Matthew Cavazzuti (Lanterna Taekwondo) e Alessio Cindolo (Yacht Club Italiano).

Le società più votate nel Trofeo Azimut sono momentaneamente CUS Genova Pallavolo, Pattinatori Savonesi e Ginnastica Rubattino. Ma attenzione: saranno ben 10 le società premiate e, oltre alla prestigiosa passerella nella Notte degli Oscar dello Sport ligure, si spartiranno un montepremi di oltre 10.000 euro in materiali sportivi offerti da All Sport Genova (www.allsportgenova.it), bonus viaggi firmati GenovaRent (www.genovarent.it) e prodotti Panarello (www.panarello.com).

Novità di quest’anno è la categoria speciale dedicata ai Motori in sinergia con Primocanale Motori. Lotta tra motociclisti, per ora. Alex Brancati (trial) precede Niccolò Canepa (endurance) in una sfida a tutto gas.

Chi salirà sul palco del galà delle Stelle nello Sport? C’è ancora un mese di tempo per votare e partecipare così anche ai numerosi giochi che permetteranno anche ai votanti di vincere tanti bellissimi regali tra cui biglietti per l’Acquario di Genova, viaggi GeRent Travel e materiali sportivi All Sport. L’appuntamento per la grande serata è già fissato: venerdì 24 maggio alla Sala Grecale del Porto Antico brilleranno le Stelle sportive della Liguria.

Se non lo avete ancora fatto… andate sul sito www.stellenellosport.com e sostenete i vostri sportivi o la vostra società. E per rimanere sempre aggiornati sui giochi e le iniziative visitate la pagina www.facebook.com/stellenellosport e iscrivetevi al nuovo canale Telegram https://t.me/stellenellosport