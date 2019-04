Genova. I più attenti l’avranno notato. La luna gigante di Luke Jemmer collocata al centro di piazza Matteotti per ricordare i primi 50 anni dal primo allunaggio che ricorrono quest’anno, questa mattina non era al suo posto.

L’installazione, diventata lo sfondo di tanti selfie, è stata realizzata in occasione di Futura, l’iniziativa nazionale dedicata al Piano nazionale per la scuola digitale, in corso nel capoluogo ligure.

Dalle prime informazioni sembra che il colpevole non sia un ladro, o un vandalo, ma il vento che questa notte ha spazzato anche Genova.

Ecco come appariva la piazza prima dell’intervento delle raffiche:

Alla fine è stata ritrovata anche se non è stata ancora risistemata nella collocazione originale. Non appena le istituzioni si sono accorte della mancanza, le ricerche sono subito iniziate e il satellite è stato trovato non troppo distante.