Sorridi, Sestri! Stasera spettacolo di cabaret a sostegno della nuova infermeria del Col

Genova. L’appuntamento è per questa sera alle 21 al teatro Verdi per un evento speciale. Il 22 marzo infatti con il sostegno del Municipio Medio Ponente e di alcuni sponsor è stato inaugurato il nuovo locale che ospiterà l ‘infermeria C.o.L. a palazzo Fieschi in Via Sestri 34.

L’inizio delle attività del centro oncologico ligure è previsto per l’8 aprile. Stasera grazie a Soggetti Smarriti, Enzo Paci, Carletto Denei e ospiti a sorpresa al Verdi di Sestri andrà in scena uno spettacolo di cabaret il cui intero ricavato andrà a sostegno dell’attività dell’infermeria dove si potranno prenotare visite di prevenzione, fare prelievi e medicazioni.

L’ingresso è a oblazione minima (15 euro). Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti è possibile chiamare il numero 345.2294494