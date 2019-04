Fondamentale vittoria del Sori Pool Beach in quel di Padova dove le “Pinguine” di Sonia Criscuolo si sono imposte, non senza qualche patema, sulle patavine per 4-9 e approfittando del ko esterno della Rari Nantes Bologna a Como, scavalcano le emiliane al secondo posto in classifica restando in scia della Pallanuoto Trieste che tiene i 4 punti di vantaggio sulle liguri.

Trasferta amara invece per la Locatelli di Garalti che viene duramente sconfitta a Quartu dalla Promogest. Dopo un avvio promettente, le Lontre patiscono un forte rientro delle sarde che presto prendono il largo, soprattutto dopo la pausa lunga per imporsi 15-9. Genovesi che restano a -2 da Lerici, sconfitta dal Brescia nello scontro diretto per la salvezza e possono ancora puntare alla permanenza in categoria.

Nel prossimo turno Sori non deve sbagliare con Varese, mentre la Locatelli cercherà di frenare la corsa del Como che può ancora insidiare il secondo posto delle cugine soresi.