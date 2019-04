Sopraelevata, tra tir e qualche multa il far-west continua. Si interverrà anche su segnaletica

Genova. In attesa dei nuovi limitatori di sagoma che nelle prossime settimane saranno installati sulle rampe, in sopraelevata continua il far west dei passaggio “clandestini” dei mezzi pesanti.

Questa mattina sono già state diverse le segnalazioni arrivate: tutti camion che entrano in sopraelevata arrivando dal casello di Genova Ovest. Ma arrivano anche le multe, come testimonia la foto di un camion fermato dalla Polizia Locale.

Ieri pomeriggio, in Consiglio comunale, l’assessore alla Mobilità Balleari ha confermato le installazioni delle “sbarre” ad altezza, aggiungendo inoltre che sarà messa a punto la segnaletica, sia verticale che orizzontale in mondo da rendere ancora più evidente il divieto di accesso. Nel frattempo, godiamoci lo spettacolo.