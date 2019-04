Social Pro League: l’Entella domina dopo la prima giornata

Chiavari. Mentre si sta votando per la seconda giornata della Social Pro League ecco che nel girone A troviamo subito una squadra in fuga in classifica.

Parliamo dell’Entella, che in questa sesta stagione della SPL ha deciso di cominciare col piede sull’acceleratore, staccando di parecchio le altre componenti del girone. La fase a gironi è appena cominciata e il secondo turno terminerà domenica 7 aprile, per dare tutto il tempo ai tifosi di giocare e votare sulla Social Pro League per la propria squadra.

Il regolamento completo del gioco è davvero semplice. Il campionato è composto da quattro giornate di gioco per la fase a gironi poi si passerà alla fase a tabellone, con scontri ad eliminazione diretta.

I tifosi valuteranno aspetti diversi delle fan page: dai contenuti informativi all’interazione, dai contenuti multimediali (video, foto) alle iniziative intraprese per coinvolgere i fans fino a rispondere a dei quiz per testare la loro passione e conoscenza.