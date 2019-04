Sestri Ponente, operaio precipita per venti metri e muore. Indagini in corso

Genova. Mentre stava lavorando, un uomo è precipitato in una scarpata, morendo sul colpo. E’ successo nel primo pomeriggio in salita Gazzo, a Sestri Ponente.

L’operaio stava lavorando all’installazione di barriere protettive lungo una strada, quando, forse per lo spezzarsi della corda di sicurezza, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per circa 20 metri.

Purtroppo non c’è stato niente da fare: i medici arrivati poco dopo non han potuto far altro che constatarne il decesso. Gli ispettori dell’Ufficio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl sono sul posto e stanno facendo i rilievi del caso.