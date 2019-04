Sessualità, tumore al seno e laser-terapia: da lunedì a mercoledì alla Fiumara Open week dell’Asl 3

Genova. Prosegue la prossima settimana in Asl3 l’ONDA OPEN WEEK 2019, evento organizzato dall’Osservatorio nazionale sulla salute della Donna.

Dopo l’infopoint di giovedì 11 aprile – dedicato al controllo nei – con la dermatologa di Asl3 Martina Maria Montinari (foto in allegato), sono previsti 3 ulteriori infopoint dedicati alla salute femminile presso il Palazzo della Salute di Fiumara (atrio piano terra).

Gli specialisti saranno a disposizione della cittadinanza per attività di informazione, sensibilizzazione, colloqui e distribuzione di materiale informativo nei giorni e sugli argomenti di seguito elencati:

• lunedì 15 aprile ore 10-12

Sessualità e mantenimento del benessere della donna nella terza età

Dr. Maurizio Podestà, Ginecologo Asl3

• martedì 16 aprile ore 10-12

Tumore al seno: prevenzione, diagnosi e cura. La Breast Unit Asl3

Staff Breast Unit 17/4 ore 10-12

• mercoledì 17 aprile ore 10-12

Il laser per il trattamento delle patologie cutanee: i servizi offerti da Asl3

Dr.ssa Simona Zoli, Chirurgo Asl3

L’Onda Open Week è promosso dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (O.N.Da), che dedica la settimana dell’Open Week alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. L’Ospedale Villa Scassi – Asl3 ha conseguito due bollini rosa come Ospedale a misura di donna, riconoscimento attribuito dall’Osservatorio O.N.Da agli ospedali italiani che si distinguono per la presenza di servizi dedicati alle esigenze femminili. Per info: www.bollinirosa.it