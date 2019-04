Genova. Il campionato maschile di pallavolo di Serie D si avvicina ai verdetti: con tre giornate ancora da disputare, la corsa per la promozione è ormai chiusa. Rimane da definirsi il primo posto e da dirimere alcune questioni in zona retrocessione.

Spazio sport e Sabazia hanno conquistato la Serie D. Il margine che le distanzia dalla Subaru Olympia, terza, è incolmabile nelle tre gare rimanenti. Le due società corrono ora per il primo posto, detenuto dalla Spazio sport con due lunghezze sulla Sabazia.

La Sabazia ha chiuso il campionato nella sfida di Genova Voltri: il 3-0 contro la Subaru Olympia ha deciso anche a nome della Spazio sport, vincente ad Albenga con lo stesso risultato. Lo stop del team di Genova Voltri rende impossibile ogni rimonta sulle prime due.

Il 3-0 del Cus Genova in casa del Santa Sabina porta i biancorossi a quota 39, come la Olympia. Tardi, al meglio sarà lotta per il terzo posto.

In zona retrocessione ancora incertezza. Due o tre gli addii verso la Prima divisione? Dipenderà dalla Serie B. La 3 Stelle villaggio giace a 7 punti, complice anche il KO contro la Adpsm2013 Rapallo di sabato sera. Tre punti più sopra i Barbudos, quindi a quota 12 la Admo volley. Il team di Lavagna ha ceduto in casa del Volley Primavera in tre set, non riuscendo a sganciarsi dalla zona davvero pericolosa.

Nella zona centrale della classifica, poi, il tre a uno della Serrafrutta Alassio in casa del Maremola volley, match che non varia le aree calde della classifica.