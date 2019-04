Genova. L’Avis Casarza Ligure ha vinto il girone B del campionato di pallavolo femminile di Serie D. Il team dell’entroterra genovese ha conquistato il primo posto nel girone con la vittoria nel turno dello scorso weekend, raggiungendo anche la promozione in Serie C.

Sabato 6 aprile le ragazze di Fausto Valle sono state quasi perfette: contro un Podenzana volley ancora in lotta per i playoff, hanno conquistato una netta vittoria per tre set a zero. Il successo conferisce alla squadra i punti necessari per festeggiare la promozione. L’ultimo turno non potrà comunque cancellare questa festa.

Inutile la vittoria della Serteco, che in casa ha piegato per tre a zero la Lunezia. I due posti ai playoff, infatti, vanno alla Subaru Olympia e al Podenzana volley. Entrambe le squadre sono state sconfitte in questo turno, ma lotteranno ancora per la Serie C. Se il Podenzana ha ceduto alla capolista, per la Subaru si è trattato di un KO doloroso ma al tie break. La Hygenfresh Albarovolley, infatti, ha lottato con coraggio, prima di imporsi negli scambi decisivi per 15-13.

In coda rimane la Elsel: per le spezzine un KO contro la Paladonbosco, ora ottava. Con la Lunezia a 9 punti e la Normac, che ha riposato, a 18, la classifica in coda di girone è decisa.

A centro classifica un piccolo sorpasso. Il Volley Genova Vgp si è imposto in casa del Santa Sabina per tre set a uno. Entrambe le squadre sono fuori dalle sfide che contano. Il loro futuro sarà ancora la Serie D.

Con un solo turno ancora da disputare, il girone B della Serie D è ormai chiuso: tutti i verdetti sono emessi. La prossima tornata appianerà la classifica. Poi spazio a playoff e playout.