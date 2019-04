Genova. Cominciano domani i playoff del campionato di pallavolo femminile di Serie D. Chiusi i due gironi, le sfide ora si fanno dirette e incrociate per conquistare il terzo posto e sperare nella Serie C.

Nel turno prepasquale Subaru e Podenzana volley avevano confermato il secondo e il terzo posto nel girone B della serie. Due vittorie in quattro set avevano chiuso i giochi: la Subaru sulla Serteco, il Podenzana sulla Elsel. Al primo posto del girone, già matematicamente promosso, il Casarza Ligure.

In coda la Elsel, sconfitta dal Podenzana, con un punto. Con nove punti il Lunezia volley, a diciotto la Normac (sconfitta per 3-0 dal Vgp).

Il girone A aveva già chiuso due settimane prima i giochi, con la promozione certa del Celle Varazze volley. Qualificate per i playoff la Nuova lega pallavolo Sanremo e l’Albisola pallavolo, seconda e terza.

I playoff vedranno allora un gifrone con quattro società, due per ciascuno dei gironi della fase iniziale di questo campionato. Per le altre società la stagione è già conclusa.

Le sfide della prima giornata del girone vedranno confrontarsi la Subaru Olympia volley di Genova e l’Albisola pallavolo da una parte, la Nuova lega pallavolo Sanremo e il Podenzana volley dall’altra. La classifica del girone stabilirà le priorità per le promozioni in Serie C a fine stagione.