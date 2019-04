Genova. Un solo turno al termine e ancora è aperta la lotta per il secondo posto. Sfida complessa, inoltre, nella corsa salvezza. Così è la Serie C maschile di pallavolo. Il primo posto del Laghezza è certo da tempo, ma Admo e Zephyr sono divise solo da un punto.

A tenere aperta la sfida per la seconda piazza è stata la prevedibile vittoria casalinga della capolista sulla Admo. Gli spezzini di Andrea Cecchi hanno avuto la meglio in quattro set sui verdeblù di Lavagna, che rimangono al secondo posto. Vince la Zephyr. Tre a zero in casa contro la 3 Stelle villaggio, per tre punti pesanti che tengono aperta questa sfida d’onore. La seconda posizione, infatti, è lontana un solo punto, quando manca solo l’ultima giornata della serie. Solo il Laghezza andrà in Serie B, ma il ranking è comunque importante.

In zona retrocessione, invece, sfida per evitare l’ultimo posto: le sorti del Cus Genova in Serie B decideranno il numero delle retrocessioni verso la Serie D. A oggi la dodicesima piazza è occupata dal Colombiera Sarzana project. Un punto più avanti è la Grafiche Amadeo. Entrambe le squadre sono uscite sconfitte dal match di sabato 27 aprile. A Genova la Colombo ha piegato il team di Sarzana, dopo che gli ospiti si erano aggiudicati il primo set. Analoga sorte per i sanremesi, che a Genova Borzoli sono caduti contro la Sant’Antonio.

Il derby savonese, invece, si è chiuso al tie break. La gara è andata in scena a Finale Ligure. I padroni di casa, allenati da Giovanni Trotta, hanno vinto il primo e il terzo set, venendo ogni volta ripresi dagli sopiti. La Spinnaker, poi, ha saputo conquistare i due punti con un eroico 18-16 nel quinto parziale.

Tre a zero, infine, per il Santa Sabina contro la Futura Avis Bertoni. Le due squadre non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e che rimangono a centro classifica.

L’ultimo turno vedrà la sfida per evitare la retrocessione al centro dei riflettori. La Grafiche Amadero ospiterà il Laghezza: ai sanremesi servirà davvero un’impresa per fare punti. Il Colombiera Sarzana, invece, se la vedrà con il Sant’Antonio: gara difficile, ma c’è speranza. Nella sfida per la seconda piazza la Admo ospiterà Finale, mentre la Zephyr sarà a Ceparana.