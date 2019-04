Busto Arsizio. Serie C girone A, 35esima giornata. Dopo la vittoria per 4 a 0 nel derby ligure testa-coda con l’Albissola, la Virtus Entella va a fare visita alla Pro Patria.

I chiavaresi sono primi con 66 punti, a +4 sul Piacenza secondo (scontro diretto da recuperare, in casa degli emiliani), potendo sempre annoverare la difesa meno battuta del torneo (23 gol subiti). A seguire troviamo l’Arezzo a -6 (con due partite in più), quindi la Carrarese e il Pisa a – 7 (entrambe con una gara in più rispetto alla capolista). I lombardi stazionano invece in zona play-off, a 50 punti e sono reduci dal successo esterno sul Gozzano (0-2). Fischio d’inizio allo “Speroni”, ore 16.30.

Tabellino:

Pro Patria-Virtus Entella 2-0 (16′ Zaro, 66′ “Rig” Le Noci)

Pro Patria (3-5-2): Tornaghi; Zaro, Battistini, Boffelli; Mora, Colombo (61′ Fietta), Pedone (61′ Sanè), Bertoni (71′ Gazo), Galli; Le Noci (85′ Disabato) , Mastroianni (71′ Gucci)

A disp.: Mangano, Marcone, Molnar, Lombardoni, Cottarelli, Parker. All. Javorcic

Virtus Entella (4-3-3): Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Eramo, Paolucci, Icardi (62′ Ardizzone); Mota Carvalho, Caturano (55′ De Luca), Mancosu

A disp.: Massolo, Cleur, Urso, Petrovic, Baroni, Iocolano, Vianni, Migliorelli, De Rigo, De Santis. All. Boscaglia

Arbitro: Miele (Torino). Assistenti: Zampese (Bassano del Grappa) e Moro (Schio)

Note: Giornata fresca e nuvolosa. Ammoniti: Mastroianni, Mora (P), Mancosu (E). Spettatori 3500 circa.

Pro Patria in maglia biancoblù a strisce orizzontali, pantaloncini e calzettoni blu. Tornaghi in porta. Difesa a tre, da destra a sinistra: Battistini, Zaro e Boffelli. Centrocampo a cinque. Bertoni al centro, Colombo e Pedone le mezzeali. Mora esterno destro, Galli esterno sinistro. In attacco Le Noci a supporto di Mastroianni.

Entella in completo nero celeste. Paroni fra i pali. Difesa a quattro, da destra verso sinistra: Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese. A centrocampo Paolucci, Eramo e Icardi (preferito ad Ardizzone). Ala destra Mancosu, ala sinistra M. Carvalho. Caturano centravanti.

Cronaca diretta:

4′ Mastroianni dal limite, fuori misura.

6′ Icardi salta due uomini e serve Caturano. Tiro al volo, alto.

16′ Gol Pro Patria! Corner dalla destra, batte Le Noci, Paroni a vuoto. Zaro svetta in mischia nell’area piccola. 1-0.

19′ Caturano dai venti metri, Tornaghi blocca.

25′ Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Prova Le Noci, murato da Chiosa. Sul ribaltamento frontale Mota Carvalho lancia Paolucci, Tornaghi respinge lateralmente. Zaro completa il disimpegno.

32′ Angolo dalla destra, va Le Noci. Zaro nuovamenteddi testa, alto.

35′ Occasione Entella. Crialese crossa al centro. Sponda aerea di Belli, Chiosa manca da pochi passi la deviazione vincente.

42′ Mancosu commette fallo sul portiere. Ammonito.

45′ Fine primo tempo: Pro Patria-Virtus Entella 1-0.

46′ Inizio secondo tempo.

53′ Pro Patria ancora pericolosa sugli sviluppi da calcio d’angolo. Schema corto. Mora conclude, Paroni salva deviando sul palo.

55′ Cambio Entella. Esce Caturano, entra De Luca.

56′ Giallo a Mastroianni.

58′ Paolucci, destro a giro. Tornaghi controlla.

59′ Grossa occasione Entella. De Luca si presenta a tu per tu con Tornaghi, il portiere bustocco salva di piede. La palla resta viva. Crialese raccoglie e rimette in mezzo, M. Carvalho gira di testa facendo la barba al palo.

61′ Doppia sostituzione nei locali. Escono Colombo e Pedone, entrano rispettivamente Fietta e Sanè.

62′ Seconda sostituzione nella compagine di Boscaglia. Fuori Icardi, dentro Ardizzone.

65′ Rigore per la Pro Patria. Eramo sgambetta in area Le Noci. L’arbitro indica il dischetto.

66′ Gol Pro Patria! Dagli undici metri lo stesso Le Noci trasforma il penalty. 2-0.

71′ Doppio cambio Pro Patria. Escono Bertoni e Mastroianni, entrano Gazo e Gucci.

73′ Ammonito Fietta. Gara intanto divenuta nervosa. Il direttore di gara seda un acceso battibecco.

82′ Belli, traversone ‘tagliato’. Mancosu un leggero ritardo non riesce a colpire.

85′ Quinto e ultimo cambio dei lombardi. Esce Le Noci, entra Disabato.

89′ Giallo a Mora.

90′ Angolo Entella dalla sinistra. Pellizzer di testa, Tornaghi blocca.

90′ Cinque minuti di recupero.

90+5 Fischio finale: Pro Patria-Virtus Entella 2-0.