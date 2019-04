Novara. Posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie C girone A, la Virtus Entella va a fare visita al Novara. I biancoazzurri – benché primi con 60 punti – non sembrano attraversare un gran momento di forma, anche a causa del tour de force per via del quale sono costretti, ormai da mesi, a giocare ogni tre giorni. Nelle ultime quattro partite sono arrivati infatti altrettanti pareggi (ultimo, 1-1 interno contro la Lucchese), mantenendo pertanto ancora in corsa il Piacenza, secondo a -1 (una partita in più ma con scontro diretto da recuperare, in casa degli emiliani). A seguire, troviamo il Pisa a – 4 e la Pro Vercelli a – 6, entrambe con due gare in più.

I piemontesi locali occupano invece la nona posizione, con 46 punti, in zona play-off e sono reduci dallo 0-0 nel derby col Gozzano. Fischio d’inizio al “Piola”, ore 20.45.

Tabellino:

Novara-Virtus Entella 1-0 (47′ Mallamo)

Novara (4-3-1-2): Di Gregorio; Tartaglia, Sbraga, Rigione, Visconti; Buzzegoli, Bastoni, Mallamo; Schiavi; Gonzalez, Eusepi

A disp.: Debenedetti, Marricchi, Bove, Fonseca, Perrulli, Stoppa, Ronaldo, Bianchi, Cinaglia, Nardi, Cacìa, Bellich. All. Sannino

Virtus Entella (4-3-3): Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Paolucci, Eramo, Ardizzone; Mota Carvalho; Caturano, Mancosu

A disp.: Massolo, Cleur, Urso, De Luca, Icardi, Petrovic, Baroni, Iacolano, Di Cosimo, Migliorelli, De Rigo, De Santis. All. Boscaglia

Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Garzelli (Livorno) e Nuzzi (Valdarno)

Note: Serata tersa. Fondo sintetico in discrete condizioni, bagnato prima della gara. Ammoniti: Tartaglia (N), Crialese (E). Angoli 4-2. Spettatori 3000 circa.

Novara in maglia blu, pantaloncini e calzettoni neri. Modulo 4-3-1-2. Di Gregorio in porta. Difesa, da destra verso sinistra: Tartaglia, Sbraga, Rigione, Visconti. Centrocampo a tre, con Buzzegoli in cabina di regia, Mallamo e Bastoni le mezze ali. Quindi Schiavi a supporto del duo d’attacco Gonzalez-Eusepi.

Entella in maglia bianco azzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi. Schieramento 4-3-3. Paroni fra i pali. Difesa, da destra verso sinistra: Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese. Tre uomini a centrocampo: Paolucci, Ardizzone ed Eramo. Mota Carvalho al destra, Mancosu ala sinistra a supporto alla punta Caturano.

Croanca diretta:

3′ Eramo dalla distanza, fuori bersaglio.

Nel primo quarto d’ora null’altro da segnalare. Squadre accorte, partita giocata prevalentemente a centrocampo.

23′ Occasione Entella. Angolo dalla sinistra. Batte Crialese, parabola arcuata. Pellizzer rimette al centro, M. Carvalho manca la girata in acrobazia.

34′ Tartaglia, cross dalla destra (sporcato da Eramo), Chiosa mette fuori. Bastoni, sinistro sbilenco.

43′ Giallo a Crialese.

45′ Un minuto di recupero.

45′ Ammonito Tartaglia.

45’+1 Fine primo tempo: Novara-Virtus Entella 0-0.

46′ Inizio secondo tempo, posticipato di qualche secondo per un problema alla rete della porta di destra (rispetto alla tribuna stampa).

47′ Gol Novara! Eramo perde un contrasto, Schiavi ribalta l’azione e allarga per Gonzalez. Questi temporeggia e serve al centro Mallamo. Destro di prima intenzione dal limite dell’area, la palla tocca la parte bassa della traversa e finisce in rete. 1-0, in quello che è a tutti gli effetti il primo tiro in porta della partita.