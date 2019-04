Genova. Giornata numero diciotto nel campionato di pallavolo maschile di Serie C. Il Volley Laghezza conserva sette punti di margine a cinque turni dal termine e si avvia verso la promozione in Serie B. Ma nelle ultime cinque giornate molto potrebbe ancora cambiare.

Gli spezzini di Andrea Cecchi hanno faticato nella vittoria contro la Colombo Genova di Luca Leoni. La squadra di capitan Moscarella si è trovata in svantaggio di due set e ha dovuto rimontare, prima di imporsi al tie break. L’imbattibilità della capolista rimane, ma un punto è andato perduto. Le rivali possono ancora tenersi un filo di speranza.

Admo e Zephyr hanno così ridotto le distanze. Separate tra loro da un solo punto, hanno entrambe conquistato una vittoria da tre punti. Il team di Lavagna, allenato da Simone Cremisio, ha vinto a Sanremo per 3-0 contro la Grafiche Amadeo. Per gli spezzini, invece, vittoria casalinga contro la Sant’Antonio, piegata per 3-1. La sfida per il secondo posto è lanciata.

Vittoria in quattro set anche per la Spinnaker Savona. I ragazzi di Claudio Agosto hanno vinto contro la Pallavolo Futura Avis Bertoni. Tre a uno in trasferta, poi, anche per l’altra savonese. L’Avis Finale ha vinto ad Ameglia, in casa del Volley Colombiera Sarzana project. Per entrambe le squadre una situazione ormai tranquilla.

A chiudere la giornata della serie il 3-0 della 3 Stelle villaggio contro il Santa Sabina. Anche qui entrambe le squadre hanno più poco da chiedere alla Serie C.

In classifica permane la sfida a tre per evitare la retrocessione in Serie D, con Colombo, Grafiche Amadeo e Colombiera coinvolte. In vetta il Laghezza sembra avere un buon margine, ma Admo e Zephyr lottano duramente per il secondo posto. Nel prossimo turno della Serie C il Laghezza ospiterà la Futura Avis, la Zephyr avrà a che fare con il Colombiera e la Admo sarà a Savona con la Spinnaker.