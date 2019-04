Genova. Il Volley Laghezza tiene la testa ed è a un passo dalla conquista del campionato di pallavolo maschile di Serie C. A tre giornate dal termine, solo una catastrofe potrebbe fermare gli spezzini di coach Cecchi.

Nella gara della diciannovesima giornata della serie la vittima della furia sportiva del Laghezza è stata la Pallavolo Futura Avis Bertoni. Tre a zero il risultato a La Spezia, pur con parziali molto combattuti e gli ospiti sempre almeno a quota 20.

La sfida per il secondo posto, invece, rimane intatta. La Admo volley prosegue la corsa con una lunghezza di margine sulla Zephyr. Il team di lavagna ha vinto a Savona contro la Spinnaker in quattro set, mentre l’altra squadra spezzina ha piegato in tre set puliti la Volley Colombiera Sarzana project.

Situazione equilibrata in coda, con tre formazioni in tre punti. La Volley Colombiera Sarzana project è ultima, dopo la sconfitta con la Zephyr. Un punto più in alto è la Grafiche Amadeo, che ha ceduto a Genova Quarto contro il Santa Sabina, ora settima. Sale a quattordici punti, invece, la Colombo Genova, che sabato scorso ha raccolto un punto contro la Sant’Antonio Genova, vincente solo al tie break dopo una poderosa rimonta di due set.

Tie break, poi, anche tra Avis volley team Finale e 3 Stelle villaggio. A Finale Ligure entrambe le squadre sono state in vantaggio, poi i padroni di casa hanno chiuso per 15-9 nei passaggi decisivi.