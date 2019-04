Genova. Dopo il weekend pasquale di riposo, torna il campionato di pallavolo maschile di Serie C, che adesso si avvicina alla conclusione e inizia a determinare le sorti di molti team. Con la passata giornata anche la corsa promozione giunge a una svolta forse decisiva.

Il Volley Laghezza guida la classifica con un ampio margine e la Serie B già conquistata. Al secondo posto la Admo volley, che ha ampliato a quattro lunghezze il suo margine sulla Zephyr: con sei punti ancora da assegnare, la corsa sembra chiusa.

Nel turno del weekend prepasquale la Admo ha prevalso nettamente contro il Santa Sabina. I ragazzi di Simone Cremisio si sono imposti in tre set, conquistando tre punti che potrebbero ora essere decisivi. Il giorno prima, infatti, la Zephyr era stata sconfitta a Genova Borzoli dalla Colombo. Tre a zero anche in quel caso il risultato, con il team allenato da Andrea Marselli che vede sfiorire le speranze di promozione. Già promosso il Laghezza: la capolista ha vinto in tre set ad Ameglia contro il Colombiera Sarzana.

Proprio il team di Sarzana occupa adesso l’ultimo posto della serie. Un punto più avanti si trova la Grafiche Amadeo, che sabato ha ceduto in casa contro la Spinnaker Savona, ora quarta ma fuori da ogni sfida. Vince in quattro set e incassa tre punti la 3 Stelle villaggio. La squadra di Chiavari si è imposta contro la Sant’Antonio Genova, che occupa la quinta posizione in classifica.

Tie break, invece, a Ceparana. La Futura Avis Bertoni ha lottato contro l’Avis Finale, che è prevalsa nel set decisivo.

Si torna in campo domani, 27 aprile: sfida importante al vertice, con la Admo in casa del Laghezza. Per la squadra di Lavagna l’occasione, difficilissima, di chiudere la corsa promozione.