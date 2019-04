Alessandria. Serie C, girone A. 37 esima giornata. Dopo la sconfitta nel recupero/scontro diretto col Piacenza (1-0) la Virtus Entella va a fare visita alla Juventus U23.

II chiavaresi, a 180′ della fine, si trovano ora secondi (69 punti), a – 2 dagli emiliani (71 punti), impegnati in contemporanea fra le mura amiche contro l’Olbia. Turno che potrebbe pertanto rivelarsi decisivo per le sorti del campionato. Domenica prossima l’Entella riceverà la Carrarese, mentre il Piacenza andrà a Siena).

I piemontesi bianconeri, con 42 punti, sono invece ancora in lizza per l’ultimo posto dei play-off. Occupato attualmente dal Pontedera (45). Fischio d’inizio al “Moccagatta” di Alessandria, ore 16.30.

Juventus U23-Virtus Entella 0-0

Juventus U23 (4-4-1-1): Nocchi; Del Prete, Alcibiade, Masciangelo, Beruatto; Toure, Kastanos, Muratore, Pozzebon; Zanimacchia; Bunino

A disp.: Busti, Siano, Andersson, Mokulu, Olivieri, Morelli, Fernandes, Portanova, Frederiksen, Petrelli, Gozzi, Bandeira da Fonseca. All. Zironelli

Virtus Entella (4-3-3): Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Paolucci, Eramo, Ardizzone; Iocolano, Caturano, Mota Carvalho

A disp.: Massolo, Cleur, Urso, Currarino, De Luca, Icardi, Petrovic, Baroni, Di Cosimo, Migliorelli, Mancosu, De Santis. All. Boscaglia

Arbitro: Robilotta (Sala Consilina). Assistenti: Mensi (Nocera Inferiore) e Parrella (Battipaglia)

Note:

Juventus U23 in maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni bianchi. Modulo ridisegnato, 4-4-1-1. Nocchi in porta (preferito a Busti). Difesa, da destra a sinistra: Del Prete, Alcibiade, Muratore, Beruatto. A centrocampo Toure e Muratore al centro, Kastanos e Pozze on ai lati. Zanimacchia trequartista in appoggio al rientrante Bunino.

Entella in competo blu scuro, con bardature celesti. Schieramento 4-3-1-2. Paroni in porta. Difesa tipo, da destra a sinistra: Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese. Centrocampo a tre. Eramo in cabina di regia, Paolucci e Ardizzone le mezze ali. Iocolano vertice alto del ‘rombo’, alle spalle delle due punte Caturano e M. Carvalho.

Cronaca diretta: