Chiavari. Il posticipo serale della 34esima giornata del campionato di Serie C girone A proponeva il derby ligure, testa-coda, fra la Virtus Entella e l’Albissola. Gara finita 4-0. Reti nel primo di Caturano e Icardi. Nella rirpesa la squadra di Lavezzini resta in dieci (espulso Damonte) e la capolista dilaga con una doppietta del neo entrato Ardizzone.

L’Albissola resta in penultima posizione con 23 punti, a + 1 sulla Lucchese e a – 1 dal Cuneo (squadre penalizzate rispettivamente di 18 e 21 punti). L’Entella sale invece a 63 punti, tornando a +4 sul Piacenza secondo (gli emiliani nel pomeriggio hanno battuto 0 a 1 l’Arzachena).

Tabellino:

Virtus Entella-Albissola 4-0 (33′ Caturano, 37′ Icardi, 72′, 75′ Ardizzone)

Virtus Entella (4-3-3): Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese (76′ Migliorelli); Icardi (71′ Ardizzone), Paolucci (74′ Urso), Eramo (76′ Iocolano); Mancosu (74′ De Luca), Mota Carvalho, Caturano

A disp.: Massolo, Cleur, Urso, De Luca, Ardizzone, Petrovic, Baroni, Iacolano, Vianni, Migliorelli, De Rigo, De Santis. All. Boscaglia

Albissola (4-3-1-2): Albertoni; Oliana, Nossa, Rossini, Oprut; Oukhadda (82′ Durante), Moretti (76′ Mahrous), Damonte; Balestrero; Cisco (67′ Silenzi), Martignago

A disp.: Piccardo, Bambino, Mahrous, Gulli Raja, Bezzicchieri, Sibilia, Calcagno, Durante, Bartulovic, Gargiulo, Silenzi. All. Lavezzini

Arbitro: Annaloro (Collegno). Assistenti: Younes (Torino) e Perrelli (Isernia)

Note: Serata tersa, fondo sintetico in ottime condizioni. Al 69′ espulso Damonte (A). Ammoniti: Crialese (E), Oliana, Damonte (A). Spettatori 3000 circa.

Entella in maglia biancoazzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi. Paroni in porta. Difesa, da destra verso sinistra: Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese. Centrocampo a tre: Icardi centro mediano, Eramo e Paolucci le mezzeali. Ala destra M. Carvalho, ala sinistra Mancosu a supporto della punta Caturano.

Albissola in completo blu scuro. Alberoni fra i pali. Difesa (senza lo squalificato Russo), da destra verso sinistra: Oliana, Nossa, Rossini, Oprut. Centrocampo in linea Oukhadda, Moretti, Damonte. Quindi Balestrero in appoggio a Cisco (seconda punta) e Martignago.

Cronaca diretta:

4′ Belli da distanza ravvicinata, Rossini mura. Oliana completa il disimpegno.

9′ Giallo a Oliana.

12′ Oukhadda dalla distanza Conclusione deviata da Pellizzer. Paroni preso controtempo, fuori di poco.

17′ Occasione Albissola. Ripartenza per vie centrali. Balestrero, Paroni respinge. Sulla ribattuta si fionda Martignago, il portiere chiavarese d’istinto nega il vantaggio.

23′ Ammonito Damonte.

27′ Eramo dai venticinque metri, Alberoni blocca.

33′ Gol Entella! Belli, cross dalla destra. Caturano svetta in torsione nel cuore dell’area, anticipando Rossini. 1-0.

37′ Gol Entella! Azione profusa palla a terra. Icardi riceve e indirizza il pallone all’angolino, nulla da fare per Albertoni. 2-0.

41′ Occasione Entella. M. Carvalho inventa. Serve in profondità Caturano, a tu per tu col portiere. Albertoni salva coi piedi.

44′ Mancosu, destro volante a botta sicura. Albertoni nuovamente provvidenziale.

45′ Fine primo tempo: Virtus Entella-Albissola 2-0.

46′ Inizio secondo tempo.

52′ Balestrero, destro murato. Tenta quindi Cisco, sul fondo.

58′ Giallo a Crialese.

63′ Icardi da fuori area, alto.

67′ Cambio Albissola. Esce Cisco, entra Silenzi.

69′ Albissola in dieci uomini. Rosso a Damonte.

71′ Sostituzione per l’Entella. Fuori Icardi, dentro Ardizzone.

72′ Gol Entella! Mancosu dal fondo serve Ardizzone. Il neo entrato riceve, elude il ritorno di un difensore e segna il 3-0.

74′ Doppio cambio nella squadra di Boscaglia. Escono Mancosu e Paolucci, al loro posto entrano rispettivamente De Luca e Urso.

75′ Gol Entella! Mischia nell’area piccola, Albertoni si oppone in due circostanze. Alla terza Ardizzone ribadisce in rete. 4-0.

76′ Tre sostituzioni. Due nei locali, una per gli ospiti. Negli uni escono Eramo e Crialese ed entrano Iocolano e Migliorelli. Negli altri fuori Moretti, dentro Mahrous.

82′ Cambio Albissola. Esce Oukhadda, entra Durante.

90′ Due minuti di recupero.

90’+2 Fischio finale: Virtus Entella-Albissola 4-0.