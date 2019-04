Chiavari. Campionato di Serie C, girone A. Dopo la sconfitta per 2 a 0 contro la Pro Patria la Virtus Entella torna fra le mura amiche, ricevendo l’Arezzo in un’importante sfida d’alta classifica.

I chiavaresi restano infatti primi con 66 punti, a +1 sul Piacenza (ndr, scontro diretto da recuperare, settimana prossima in casa degli emiliani), impegnati in contemporanea sul campo della Lucchese. I toscani amaranto risultano invece quinti, a 60 punti – con una partita in più – e nell’ultimo turno hanno di fatto riposato, vincendo a tavolino contro l’estromesso Pro Piacenza. Fischio d’inizio al Comunale, ore 20.30.

Tabellino:

Virtus Entella-Arezzo 1-0 (26′ Iocolano)

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Paolucci, Ardizzone, Eramo; Iocolano, Mancosu, Mota Carvalho

A disp.: Massolo, Cleur, Urso, Caturano, De Luca, Icardi, Petrovic, Baroni, Iocolano, Vianni, Di Cosmo, Migliorelli, De Santis, Brunozzi. All. Boscaglia

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Basit, Buglio, Foglia; Serrotti; Cutolo, Brunori

A disp.: Bertozzi, Zappella, Sereni, Burzigotti, Pinto, Remedi, Benucci, Tassi, Sbarzella, Belloni, Zini, Persano, Rolando. All. Dal Canto

Arbitro: Paterna (Teramo). Assistenti: Saccenti (Modena) e Baldelli (Reggio Emilia)

Note: Serata tersa, campo sintetico bagnato prima della partita. Ammoniti: Spettatori 2000 circa.

Entella in maglia biancoazzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi. Modulo 4-3-1-2. Paroni in porta. Difesa, da destra verso sinistra: Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese. Centrocampo a tre con Paolucci, Ardizzone ed Eramo. Iacolano trequartista, in appoggio al duo Mancosu- M. Carvalho.

Arezzo in completo amaranto, calzettoni neri. Schieramento a specchio. Pelagotti fra i pali. Difesa, da destra a sinistra: Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala. A centrocampo Buglio, Basit e Foglia. Serrotti a supporto di Cutolo e Brunori.

Cronaca diretta:

3′ Paolucci trova M. Carvalho fra le linee, Basit interviene commettendo fallo dal limite.

6′ Azione profusa dell’Entella. M. Carvalho smarca Iacolano con una finezza. Questi mette al centro, Ardizzone raccoglie dalla parte opposta. M. Carvalho manda alto.

14′ Paolucci dai venti metri sulla respinta della retroguardia toscana, fuori.

21′ Rapida ripartenza dell’Arezzo. Buglio, sinistro dalla lunetta, fuori bersaglio.

23′ Occasione Entella. Su un traversone dalla destra operato da Iacolano, M. Carvalho e Ardizzone si ostacolano a vicenda nel cuore dell’area. Ne esce una conclusione fiacca, ribattuta da Pinto.

26′ Gol Entella! Crialese crossa dalla sinistra, Iocolano riceve sul secondo palo e segna al volo. La palla spiove sotto al sette, non lasciando scampo a Pelagotti. 1-0 e marcatura che premia un avvio convinto dei locali.

32′ Occasione Arezzo. Cutolo e Serrotti, combinazione nello stretto. Quest’ultimo trova al centro Brunori. Diagonale strozzato, a lato.