Genova. Con il primo posto ormai nettamente in mano alla Autorev, il campionato di Serie C di pallavolo femminile prosegue vivendo essenzialmente della sfida per il secondo posto. Dopo la pausa pasquale, infatti, saranno Santa Sabina e Carcare a darsi battaglia. La seconda piazza, infatti, vale la promozione in Serie B2.

Si torna in campo domani, sabato 27 aprile, con la ventiquattresima giornata, la terzultima. Nel turno prepasquale Carcare ha saputo riaprire coraggiosamente il campionato. Netta, infatti, la vittoria delle ragazze di Marco Dagna a Genova: le biancoblù capitanate da Chiara Nolaschi hanno ceduto in tre set, vedendosi così restringere il margine di vantaggio a una sola lunghezza.

Vittoria faticosa, invece, per la capolista. A promozione già conquistata, la Autorev ha prevalso a Sanremo solo al tie break, facendosi rimontare i due set di vantaggio che aveva conquistato. Per Sanremo un punto che a centro classifica cambia poco al campionato. Tie break anche ad Arenzano. La Volare volley e l’Albenga hanno duellato duramente, prima del set decisivo vinto per 15-7 dalle padrone di casa.

In coda rimane la Gabbiano. Un solo punto conquistato in ventitrè gare, retrocessione ormai sicura. Sabato 13 aprile il KO casalingo è giunto contro la Lunezia di Gianluca Secco, ora sesta della serie. Sconfitte anche per Virtus e Maurina Strescino, due squadre separate da una sola lunghezza. La Virtus è uscita sconfitta da Cogoleto (3-1), mentre le imperiesi hanno ceduto a Lavagna per tre a zero contro la Admo.

Vittoria in trasferta, infine, per il Volley Genova Vgp. La squadra di capitan Bassi ha vinto per tre a uno a Santa Margherita Ligure.

Sabato 27 si torna in campo. Attesa per la sfida della val Bormida, dove Carcare accoglierà la Volare. Per Santa Sabina, invece, derby a Genova Sestri con il Vgp. I punti di questo turno potrebbero cambiare la corsa per la Serie B2. Sfida frontale in zona retrocessione, invece, tra Maurina Strescino e Virtus Sestri.