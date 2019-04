Genova. Settima vittoria stagionale per la Normac Avb, che si è imposta per 3 a 1 in casa dell’Iglina Albisola, fanalino di coda del torneo con 0 punti.

Le albisolesi hanno dato il massimo, giocando in maniera molto aggressiva, alla ricerca della prima vittoria in campionato. Complice anche qualche errore delle genovesi, il primo set si chiude a favore della Iglina per 25-19.

Nella seconda frazione il copione iniziale è lo stesso, ma quando la situazione sembra compromessa c’è una grande reazione delle ragazze allenate da Paolo Repetto che rimontano e si portano in parità con un 24-26.

Gli altri due set sono senza storia; trascinata da una superlativa Stefania Ranghetti, la Normac Avb è sempre avanti e si impone per 20-25 e 14-25, portando a casa un risultato davvero importante per la classifica.

La squadra genovese, infatti, si porta a meno 3 dalla zona salvezza, quando restano 4 turni da giocare. Nel prossimo turno, sabato 6 aprile alle ore 21, ospiterà al Palamaragliano la Pavidea Ardavolley.

Salvezza quandi matematica per la Serteco Volley School, che si trova all’ottavo posto, a più 7 sull’undicesima posizione. Le arancionere, per la settima volta in questa stagione, sono andate al tie-break. Per la quarta volta, lo hanno perso.

Opposte alla Cbl Costa Volpino che viaggia in zona playoff, le ragazze condotte da Ivana Druetti hanno lottato alla pari con le quotate avversarie, portandosi anche avanti 2 a 1. Alla fine, però, l’hanno spuntata le lombarde con i seguenti parziali: 26-28, 25-18, 25-15, 21-25, 10-15.

Sabato 6 aprile, con inizio alle ore 18, la Serteco Volley School ospiterà il Lemen Volley Almenno.