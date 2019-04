Genova. La PSA Olympia mette in cassaforte il quinto derby della propria stagione e blinda la prima posizione fra le formazioni liguri, battendo a domicilio la Normac Avb per 3-1.

Gialloblù che conquistano il primo set 25-23, poi subiscono il ritorno delle padrone di casa che pareggiano grazie ad un netto 25-18. Nei successivi due set, però, le ragazze di coach Luca Mantoan tornano a dettar legge, piazzando due zampate consecutive per 25-19.

“Voglio dire un grande grazie alle ragazze e ai coach Mantoan e Venturini – commenta il presidente dell’Olympia, Giorgio Parodi – non solo perché hanno vinto l’ennesimo derby ma anche e soprattutto perché hanno disputato una grande stagione pur essendo l’Olympia una squadra appena arrivata in questa categoria, centrando addirittura l’obiettivo di essere la prima squadra ligure in un campionato nazionale”.

L’ultimo sforzo per la PSA Olympia sarà la gara interna di sabato 4 maggio alle ore 21 contro l’ElevationShop Crai, l’occasione perfetta per provare a chiudere nel migliore dei modi questa esaltante stagione ma soprattutto per salutare una squadra che ha saputo emozionare i tanti tifosi gialloblù durante un campionato che ha sfiorato la perfezione. In graduatoria le genovesi sono in settima posizione.

Per quanto riguarda la Normac Avb, la qualità del gioco espressa in questa, come in altre partite (ricordiamo le belle prestazioni contro le squadre al vertice del girone), dicono che la posizione finale in classifica della squadra genovese, penultima, è un po’ troppo pesante.

Nel corso della stagione la squadra è stata falcidiata da molti infortuni che hanno costretto il coach Paolo Repetto a schierare spesso giovanissime giocatrici, catapultate dall’Under 16 alla B2. Queste giovani ragazze si sono dimostrate molto valide, tuttavia non potevano avere l’esperienza e le capacità di avversarie che qualche volta avevano il doppio dei loro anni.

Sabato 4 maggio alle ore 21 la Normac AVB giocherà in trasferta l’ultima partita del campionato contro il Caseificio Paleni Casazza, squadra appena davanti in classifica alle genovesi.

Ulrima partita casalinga con vittoria per la Serteco Volley School, che ha regolato in 4 set l’Iglina Albisola. Combattuti i primi due parziali, meno il terzo e il quarto: 25-20, 24-26, 25-12, 25-12.

In classifica la formazione guidata da Ivana Druetti è già certa dell’ottavo posto finale. Sabato 4 maggio alle ore 21 le arancionere chiuderanno il campionato in trasferta, a Mandello del Lario, contro una compagine retrocessa.