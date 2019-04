Serie A 2019/2020, si riparte il 24 agosto, stop nelle feste natalizie

Genova. Niente più “Boxing day” dalla prossima stagione in serie A. L’esperimento di far giocare il campionato nelle feste natalizie come accade per esempio in Inghilterra, è già stato abolito.

Torna dunque la sosta dal 22 dicembre al 5 gennaio. Il consiglio federale ha deciso anche l’inizio e la fine della stagione: si parte con una settimana di ritardo rispetto all’anno scorso: il week-end tra il 24 e il 25 agosto. Conclusione nel fine settimana del 23-24 maggio. Quattro le soste: 8 settembre 2019, 13 ottobre 2019, 17 novembre 2019, 29 marzo 2019.

La finale di Coppa Italia è fissata il 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, mentre la data della Supercoppa è ancora da definire. Inizio della Coppa il 4 agosto.

Ieri sono stati anche decisi gli orari tra la 15esima e la 18esima giornata di ritorno: Sampdoria-Lazio è in programma domenica 28 aprile alle 18. Genoa-Roma domenica 5 maggio alle 18. L’11 maggio alle 15 è prevista Atalanta-Genoa. Il Genoa giocherà contro il Cagliari sabato 18 maggio alle 18 e la Sampdoria sarà a Verona per disputare la partita contro il Chievo domenica 19 maggio alle 12.30.