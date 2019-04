Sembra vetro, ma non devi buttarlo nel contenitore verde

Per un riciclo di qualità, è necessario che nei contenitori VERDI di Amiu dedicati alla raccolta differenziata del vetro siano conferiti SOLO BOTTIGLIE E VASETTI in vetro.

Questi imballaggi sono realizzati in un tipo di vetro detto “sodico-calcico”, per via dei propri principali elementi costitutivi. Questa tipologia di vetro, la più comune e diffusa, è molto diversa dalle altre per composizione chimica e caratteristiche tecniche. Ricorda di togliere semprebottiglie e vasetti da eventuali sacchetti di plastica utilizzati per trasportarli. Il sacchetto di plastica va conferito nella raccolta differenziata della plastica.

Sono molti i materiali che non vanno insieme al vetro da imballaggio. Tra i “falsi amici del vetro” (materiali che sembrano vetro da imballaggio e non lo sono) i più insidiosi sono: ceramica, cristallo e pyrex.

Altri “falsi amici” sono: lampade e lampadine, tubi al neon, specchi, monitor di TV e PC, lastre retinate e inerti vari, tutti materiali che alle volte possono sembrare simili al vetro da imballaggio o ad esso assimilabili ma che, in realtà, sono materiali contaminanti molto dannosi.

Dove buttarli? Sul sito di Amiu è presente l’apposita sezione dell’Alfabeto del Rifiuto. Qui il link https://www.amiu.genova.it/cerca-rifiuto/?item= a cui accedere: basterà digitare il nome del materiale (ad esempio “ceramica”) per ricevere tutte le indicazioni utili.

Il materiale raccolto per il riciclo del vetro è inviato al Consorzio COREVE o direttamente alle vetrerie. Servirà per realizzare altro vetro, additivo per asfalti e altri prodotti per l’edilizia.