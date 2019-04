Scontro tra autobus e scooter: grave la motociclista, ferito anche uno dei passeggeri

Genova. Una ragazza di circa 30 anni è rimasta ferita in maniera seria in un incidente stradale avvenuto in via Gianelli, a Quinto.

Per cause ancora da accertare lo scooter guidato dalla donna si è scontrato contro un autobus. La motociclista è finita a terra procurandosi diverse lesioni ed è stata soccorsa dal 118, automedica e trasportata all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Nell’incidente è rimasta ferita anche una passeggera del bus, accompagnata in codice giallo al pronto soccorso.