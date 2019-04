Scherma, Coppa Italia a Savona: tutti i vincitori

Savona. Si è disputata domenica 7 aprile, nel palazzetto della scherma Giorgio Faldini di Savona, la prova regionale di Coppa Italia, gara che permette di selezionare gli atleti che a maggio ad Ancona si disputeranno, nella prova nazionale, gli ultimi sedici posti disponibili per i campionati italiani assoluti di Palermo in programma nel mese di giugno.

Numerosa come sempre la partecipazione alle gare di spada, che hanno visto al via in totale 65 atleti.

Nella spada maschile vittoria per Filippo Dagnino (Circolo della Spada Liguria) che ha superato in finale, col punteggio di 15-11, Franco Simonato (Cesare Pompilio); terzo gradino del podio per Enrico Boffano (Genovascherma) ed Alessandro Fregara (Circolo della Spada Liguria).

Matilde Lantermo (Club Scherma Rapallo) vince la prova di spada femminile battendo in finale Valentina Parodi (Cesare Pompilio) per 15-12; medaglia di bronzo per Arianna Pani (Genovascherma) ed Alice Ferri (Cesare Pompilio).

Nel fioretto maschile si aggiudica la prova Andrea Baldi (Circolo Scherma Savona) che supera in finale Emanuele Caruso (Circolo Scherma La Spezia) col punteggio di 15-9; al terzo posto Andrea Lazzurri (Circolo Scherma La Spezia) e Giovanni Borsato Da Silva Franca (Circolo Scherma Savona).

Nella sciabola maschile si impone Enrico Boffano (Genovascherma) su Luca Buzzo (Club Scherma Voltri) col punteggio di 15-8; completano il podio Filippo Canepa ed Emanuele La Rocca, entrambi di Genovascherma.

Vittoria infine nel fioretto femminile per Sofia Raggio che supera per 15-11 la compagna di sala del Club Scherma Rapallo Camilla Rivano

Nell’ambito della manifestazione organizzata dal Circolo Scherma Savona si è disputata anche la quarta prova promozionale riservata alle Prime Lame e agli Esordienti, cioè ai piccoli atleti nati negli anni 2009 e 2010, che ha visto la partecipazione di ben 32 Under 10.