Santa Margherita, ok al ripristino della passeggiata pedonale “a sbalzo”

Santa Margherita. Il Comune di Santa Margherita Ligure prosegue il lavoro per i ripristini post mareggiata (sono in corso i lavori di ripristino di piazza del Sole e dei Giardini a Mare). La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione della passerella pedonale “a sbalzo” nel tratto distrutto dalla mareggiata compreso tra la Cervara e Paraggi.

Il progetto, del costo complessivo di 500 mila euro, prevede quattro interventi consequenziali in modo da essere compatibile con il cantiere di lavori di Città Metropolitana che sta operando sul tratto crollato e ricostruito. Nei prossimi giorni gli uffici avvieranno l’iter per l’affidamento dei lavori che dureranno 60 giorni.

“Dopo circa 10 giorni dalla riapertura della strada ricostruita – spiegano il Sindaco Paolo Donadoni e l’Assessore ai Lavori Pubblici Linda Peruggi – abbiamo approvato il progetto esecutivo per restituire quello che non è un semplice camminamento pedonale ma una vera e propria attrazione turistica che consente di godere delle nostre bellezze. Ora il cantiere di Città Metropolitana, che è stato ridotto con l’attivazione del senso unico alternato, è compatibile con l’esecuzione dei lavori per la passerella”.