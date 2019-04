Santa Margherita Ligure. Il vento non risparmia il Tigullio: nuovi danni sul litorale a causa della forte burrasca.

Una voragine sul lungomare, cartelloni divelti e cantieri squassati: questo il bilancio di una notte che ha fatto nuovamente ‘paura’ per i residenti del comune marinaro.

Foto 2 di 2



All’attacco l’opposizione ‘Progetto Santa Insieme’, che attacca il sindaco Donadoni, a pochi giorni dal grande evento che inaugurerà la nuova provinciale per Portofino: “Purtroppo, abbiamo constatato che alcune zone, come via Milite Ignoto dopo l’Hotel Regina Elena e lungomare Rossetti, continuano a presentarsi in uno stato di degrado e di pericolosità. Dopo Villa Lo Faro, nello specifico, si è creata una voragine, la zona di punta Pedale, limitrofa al Covo di Nord Est, appare come una baraccopoli. Perchè non ha coordinato interventi in questi tratti stradali?