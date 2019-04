San Martino, pedina la ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento. Arrestato dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un trentasettenne italiano per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie.

All’ uomo era stata tolta la potestà genitoriale e gli era stato notificato il divieto di avvicinamento con qualsiasi mezzo, a seguito delle violenze perpetrate per anni nei confronti della donna e delle figlie.

Alle ore 13 di ieri i poliziotti delle volanti sono intervenuti in zona San Martino a seguito della richiesta di aiuto della donna per la presenza dell’ex marito nei pressi del suo luogo di lavoro.

L’uomo è stato condotto presso il Carcere di Marassi in attesa di giudizio.