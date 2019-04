San Giorgio arrivederci, rimosso il Gran Pavese. Le bandierine saranno conservate per l’anno prossimo

Genova. San Giorgio arrivederci. E con te, anche il Gran Pavese che era stato allestito per addobbare la città. In queste ore, infatti, le migliaia di bandiere vengono raccolte dai palazzi del centro per tornare fra un anno.

Niente aste benefiche o cessioni di qualsivoglia natura, come molti lettori ci hanno chiesto in queste ore: dagli uffici comunali fanno sapere che saranno conservate, ove possibile, per essere rispolverate il prossimo 23 aprile. Magari aumentate nel numero, se possibile.

Un trattamento diverso rispetto agli “ombrellini” dell’anno scorso, dovuto al fatto che questi erano stati predisposti su iniziativa (economica) dei Civ, mentre i vessilli sono stati commissionati dal Comune di Genova, per un utilizzo di lungo periodo. Siamo genovesi o no?