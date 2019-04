Sampierdarenesi d’oro al meeting di Piediluco con il 4 senza Ragazzi

Genova. La Canottieri Sampierdarenesi firma un importante successo al meeting nazionale di Piediluco.

Il 4 senza Ragazzi, con a bordo Martino Cappagli, Luca Carrozzino, Riccardo Corsinovi e Simone Galtieri, mette in riga gli altri sette finalisti e primeggia con il tempo di 7’17″11, 2 secondi più veloce rispetto alla Canottieri Milano e ben 5 rispetto alla Canottieri Varese. L’equipaggio rossonero impone dà subito il proprio ritmo alla gara senza ceder un sol colpo agli avversari.

“Dedico questo piccolo risultato alla Canottieri Sampierdarenesi, a dirigenza e all’intero staff tecnico sempre vicino ai ragazzi” commenta il tecnico Gabriele Galioto.

“I ragazzi, durante la batteria, si sono comportati bene ed abbiamo avuto subito sentore della possibilità di un buon risultato – afferma il direttore sportivo Giuseppe Gabbia -. Sinceramente pensavo potessero esser da podio e non da vittoria: in finale, con vento contro, si sono dimostrati equipaggio tosto e ben allenato. Questo risultato rappresenta un punto di partenza e non d’arrivo, da oggi riprenderanno gli allenamenti con la consueta voglia e determinazione”.

Settima piazza per il 4 senza Ragazze con Ilaria Adriana Cespi, Angelica Drago, Alice Mancuso e Viviana Graci. Le vogatrici rossonere, nell’otto Junior, hanno chiuso al quarto posto con il misto Samp-Caldè-Monate-Velocior. Il doppio Ragazzi misto Samp-Moto Guzzi, con Michele Maspero assieme a Mattia Micheli, termina la sua esperienza al primo meeting nazionale di Piediluco al sesto posto in finale B.