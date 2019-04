Sampierdarena, scontro tra auto e scooter. Centauro in codice rosso al Galliera

Genova. Questa mattina, poco prima delle 6, tra via di Francia e via Fiamme Gialle si è verificato un grave incidente tra un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 50 anni, trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dopo il forte impatto con il terreno. Praticamente illeso invece il guidatore dell’auto.

Sul posto la polizia locale che sta procedendo ai rilievi del caso: secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, lo scooter sarebbe uscito da via Sampierdarena senza dare la precedenza all’auto in arrivo da via di Francia.