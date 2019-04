Sampierdarena, arrestati “Bonnie e Clyde” dello spaccio di eroina

Genova. La polizia di stato di Genova ha arrestato ieri in via Canzio, a Sampierdarena, un uomo e una donna, ecuadoriani, rispettivamente di 30 e 39 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo numerose segnalazioni di alcuni residenti circa l’attività di spaccio all’interno di un’abitazione, i poliziotti delle volanti sono intervenuti accertando il via vai sospetto di numerosi tossicodipendenti. La perquisizione dell’appartamento ha permesso di trovare 27 grammi di eroina frazionati in 59 confezioni pronte per la vendita.

I due, già con numerosi precedenti, sono stati accompagnati in questura in attesa del rito per direttissima.