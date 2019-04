Sampdoria: Vialli, se ci sei batti un colpo!

Genova. In prospettiva Sampdoria, come va interpretato il comunicato congiunto di Palermo ed Arkus Network, attestante la sottoscrizione dell’accordo di ‘closing’ per il trasferimento del pacchetto azionario della società calcistica siciliana?

Se York Capital ha abbandonato la pista rosanero, si butterà ora su quella blucerchiata? Lo farà direttamente il fondo americano, oppure lo farà una new company facente capo a Gianluca Vialli e Fausto Zanetton, oltre a James Gerard Dinan, fondatore del precitato gruppo finanziario ed Alex Knaster, fondatore di Pamplona, come hanno raccontato i media nelle scorse settimane?

Passano i giorni… il campionato in corso è ai titoli di coda… e c’è la necessità di programmare la squadra per il prossimo torneo… insomma, Vialli, se ci sei, batti un colpo!

Già… perché le voci di mercato raccontano di un Joachim Andersen nel mirino del Napoli (oltre che di Atletico Madrid e Tottenham) e di Dennis Praet in quello dell’Arsenal, dove raggiungerebbe Mustafi e Torreira, a formare una colonia sampdoriana

Mentre quelle in entrata, vanno a pescare fra le giovani scommesse… leggi Waldemar Anton, difensore centrale, di origini uzbeche, in forza all’Hannover, in Bundesliga, seguito anche da Genoa e Colonia.