Sampdoria, Vialli presidente e Wenger allenatore?

Genova. Se dobbiamo sognare, facciamolo in grande… Luca Vialli presidente e Arsène Wenger allenatore?

Con questo sogno può essersi svegliato il tifoso blucerchiato, dopo aver “navigato” in internet…

Sui media trentini è uscito, per la prima volta, allo scoperto un esponente di YorkCapital, il manager Federico Oliva, rendendo noto l’interesse per la Samp da parte dei ‘top level’ newyorchesi, mentre Mario Sconcerti, ad una radio toscana, ha riferito che da Londra gli è giunta la voce del fatto che a Wenger piacerebbe allenare in Italia, aggiungendo che a suo parere (del giornalista) Fiorentina e Sampdoria sarebbero le sue destinazioni ideali… e siccome la panchina dei “viola” se la è accaparrata già l’aereoplanino Montella…

Poi ci sono le voci meno eclatanti e sono quelle che riguardano il lavoro scouting degli osservatori blucerchiati nei mercati emergenti, tipo Portogallo, dove sarebbe monitorato João Novais, centrocampista mancino, neanche troppo giovane (classe ’93), che gioca nel Braga, ma che la Samp già seguiva quando in precedenza militava nel Rio Ave.