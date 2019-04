Sampdoria, qualche voce di mercato

Genova. Tutti presi dall’attenzione alla telenovela mediatica, che sta avvolgendo la chiacchierata e “ipotetica” cessione della Samp (di cui volutamente non abbiamo finora voluto trattare, per non farci travolgere dal “sogno” Vialli), abbiamo un poco trascurato le voci di mercato, che in questi giorni hanno interessato il Doria.

Qualche giorno fa, era circolata la voce che Samp e Fiorentina (oltre a Olympique Lione e Lille) stavano osservando i progressi di Andres Skov Olsen, attaccante danese, classe ’99, del Nordsjaellan, accostato dai suoi tifosi (che vedono in lui un futuro crack) all’ex doriano Patrik Shick.

Allo studio degli uomini mercato blucerchiati, come pure degli spagnoli dell’Alaves, viene dato anche Anibal Moreno, centrocampista della Primavera del Newell’s Old Boys, nonché della “Sub 20” argentina, ma più interesse potrebbe suscitare la voce di un interessamento del Doria (confermato dall’agente del giocatore) per il turco Güven Yalçın, attaccante del Beşiktaş di Istanbul, nato in Germania a Dusseldorf nel ’99 e cresciuto nel Bayer Leverkusen, dotato di un efficace sinistro in zona goal.