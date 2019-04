Genova. La Sampdoria esce sconfitta dal match con la Lazio e l’analisi di Marco Giampaolo parte dalle opportunità concesse ai ragazzi di Simone Inzaghi.

“Primo tempo non all’altezza sul piano mentale – afferma il mister blucerchiato – il secondo tempo mi fa arrabbiare ancora di più, perché se riesci a raddrizzare una partita così, significa che hai qualità e condizione fisica”.

“Ci è mancato l’approccio alla partita – continua il mister – dobbiamo recriminare con noi stessi e con nessun’altro”.

“I giocatori hanno salvato l’onore con quel secondo tempo, ma abbiamo perso la partita. La Lazio è partita forte, a noi abbiamo regalato step mentali”.

“Se concedi queste occasioni ad avversari come la Lazio, ti saltano addosso – conclude Giampaolo – dobbiamo dare merito a loro per i primi venti minuti, poi abbiamo perso per demeriti nostri”.