Sampdoria, Kenan Karaman (Düsseldorf) come contropartita di Kownacki?

Genova. Impossibile rincorrere le voci legate all’ipotetica cessione della Samp… da sinistra e da destra rimbalzano notizie contrastanti… L’unica supposizione, che ci sentiamo di considerare, è quella che se non ci fosse una trattativa in corso, Vialli – tirato in ballo – avrebbe già dichiarato la non veridicità delle voci che lo riguardano.

Vialli, per il tifoso blucerchiato, è una “istituzione”, oltre che garanzia di serietà… quindi, “se son fiori, fioriranno”…

Nel frattempo, vediamo che bolle nel pentolone del mercato…

Ad assistere alla match con la Lazio, c’era, in tribuna, Fabio Paratici… Immediata la domanda: “A vedere chi?”. Facile la risposta: “Dennis Praet”, per il quale si sono mossi anche gli osservatori dell’Arsenal, bisognosi di trovare un sostituto ad Aaron Ramsey, destinato alla stessa Juventus. Sul belga sono concentrate anche le attenzioni dell’Inter, che lo vede come alternativa di Ilkay Gündogan, centrocampista del Manchester City, oppure di Lorenzo Pellegrini della Roma.

Da Düsseldorf, invece fanno filtrare la voce di un interesse del Doria per Kenan Karaman, ma invero dà l’idea di una ipotetica contropartita, utilizzabile dal Fortuna per abbassare i costi del riscatto di Dawid Kownacki, anche perché le caratteristiche tecniche dell’attaccante esterno (naturalizzato turco; tre presenze nella nazionale ottomana) non sembrano combaciare, al meglio, con gli schemi di Giampaolo… sempre che il mister vesta il blucerchiato anche nel 2020..