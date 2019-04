Genova. Il derby di Genova è sempre molto atteso anche per le coreografie sugli spalti Consueto spettacolo sugli spalti all’ingresso delle due squadre in campo per questo 72° derby in serie A tra Sampdoria e Genoa.

Sciarpata blucerchiata nella Sud, con uno striscione enorme che riproduce proprio la stessa sciarpa tenuta dai tifosi. Sotto un altro striscione: “Perché ci lega un filo”. Colori blucerchiati con lo scudetto con la croce di San Giorgio nei Distinti.

Nella Nord un 1893 bianco su sfondo a quarti rossoblù e uno sventolio di bandiere. Nella parte superiore la croce di San Giorgio ai lati.

Tra gli striscioni sfottò più curiosi anche un “Genoano terrapiattista” comparso nella Sud. E sempre nella sud un altro striscione non troppo ironico questa volta: “Anche a Napoli l’hanno capito: fate schifo” con riferimento alla rottura dello storico gemellaggio tra tifosi partenopei e ultrà rossoblu.