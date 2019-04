Sabato il vicepremier Matteo Salvini in Prefettura per la firma di un accordo sulla sicurezza integrata

Genova. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà in Prefettura a Genova sabato 6 aprile per partecipare ad una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevista per le ore 12, e per presenziare alla firma dell’ ”Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministero dell’Interno e la Regione Liguria”.

Dopo l’incontro si svolgerà una conferenza stampa. Al termine dell’incontro in Prefettura Salvini sarà in via Copello a Sampierdarena per incontrare gli abitanti ai confini della zona rossa che attendono i risarcimenti da parte del governo.

Prevista anche una visita al cantiere del ponte Morandi.