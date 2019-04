Genova. La polizia di Genova, coordinata dalla procura, ha arrestato un italiano di 25 anni, Salem Riad, nato a Genova ma senza fissa dimora e con precedenti penali, e chiuso in carcere come misura cautelare del gip per il delitto con strappo aggravato.

In particolare, a seguito delle indagini svolte dalla squadra mobile, sono stati raccolti a carico del giovane gravi elementi di responsabilità in relazione a tre furti con strappo commessi a bordo di mezzi pubblici, rispettivamente nelle date dell’11, del 14 e del 15 gennaio scorsi.

Lo scippatore entrava in azione secondo un modus operandi ben definito: confondendosi tra i passeggeri dell’autobus, nelle tratte del centro cittadino, individuava una vittima impegnata a utilizzare il suo smartphone o tablet.

In prossimità di una fermata adiacente ai vicoli, si predisponeva allo scippo, che metteva in atto al momento dell’apertura delle porte, così da poter fuggire all’esterno del mezzo, facendo perdere le proprie tracce nel dedalo dei caruggi. La sequenza si è ripetuta per almeno tre volte in appena 5 giorni, rispettivamente presso le fermate di piazza Fontane Marose, piazza Portello e via XX Settembre.

All’esito di una serrata indagine, condotta con l’ausilio delle telecamere cittadine e con il prezioso contributo delle persone offese, gli operatori della sezione Crimine diffuso della squadra mobile hanno individuato il responsabile, “tradito” dal particolare abbigliamento indossato. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a verificare la responsabilità dell’arrestato per ulteriori furti.