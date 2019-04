Rubano vestiti all’Oviesse di via Sestri, per sfuggire all’arresto feriscono carabiniere

Genova. Si sono aggirate per un po’ di tempo tra gli scaffali e i camerini e poi hanno cercato di trafugare alcuni capi di abbigliamento, ma sono state scoperte e poi inseguite prima dall’addetto alla vigilanza e poi dai carabinieri aiutati da alcuni poliziotti fuori servizio.

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio al punto vendita Oviesse di via Sestri, nel ponente cittadino. Ad acciuffare le due ladre, due cinquantenni di nazionalità albanese, è stata la pattuglia dell’arma locale. Una delle due donne, per evitare l’arresto ha aggredito un militare, ferendolo. Prognosi di 15 giorni per lui.

Identificate, le due, gravate di pregiudizi di polizia, hanno dovuto naturalmente restituire la refurtiva e sono state arrestate per “rapina impropria in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali”.