Rowing Club Genovese: otto medaglie a Candia Canavese

Genova. Si è svolto sabato 23 e domenica 24 marzo a Candia Canavese il primo meeting nazionale Allievi e Cadetti, che ha visto la partecipazione della squadra giovanile del Rowing Club Genovese che come sempre si è divertita portando a casa tante belle medaglie e risultati.

I giovani atleti sono rientrati a casa Rowing con ben due bronzi, tre argenti e tre ori.

Le gare iniziano sabato mattina e vedono i 7,20 Allievi C scendere in acqua, dove Gabriele Loiacono arriva secondo dietro alla Canottieri Monate; Gabriele è secondo anche la domenica nel 2x Allievi C maschile, assieme al fedele compagno Edoardo Maria Barabino.

A seguire sempre nella specialità del 7,20 ma in una categoria inferiore Nicolò Rossi e Lodovico Treccani sono terzi; Nicolò domenica cerca il riscatto portando a casa uno splendido oro.

Domenica Gabriele Schiavi riesce a strappare l’argento nel 4x Cadetti maschile, misto Canottieri Cernobbio. Tra le donne Martina Sotgia è prima nel 2x Ragazze femminile assieme alla compagna della Canottieri Amici del Fiume, mentre Benedetta Gaione è prima nel 4x Junior femminile misto Candia 2000.

Buoni anche i quarti posti di Gabriele Schiavi nel 7,20 Cadetti, il doppio Junior femminile di Benedetta Gaione misto Canottieri Varese e Fabrizio Calder nel singolo Cadetti maschile.

“Complimenti ai nostri giovani atleti che ora riprendono gli allenamenti aspettando il prossimo appuntamento, il secondo Meeting Nazionale Giovanile a Genova Pra’. Intanto la squadra agonistica superiore si prepara per il primo Meeting nazionale che li vedrà impegnati a Piediluco il primo weekend di aprile” spiegano i dirigenti del Rowing Club Genovese.