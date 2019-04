Rowing Club Genovese: l’Anac premia il tecnico Giulio Basso

Genova. In occasione del primo meeting nazionale, svoltosi in Umbria a Piediluco, sono stati consegnati i premi destinati a tutti gli allenatori di atleti che hanno vinto e si sono distinti nelle varie competizioni internazionali, vestendo la maglia azzurra.

A Giulio Basso, allenatore del Rowing Club Genovese, è stato consegnato il riconoscimento per gli ottimi risultati ottenuti da Alessandro Calder durante l’anno 2018. Alessandro infatti lo scorso anno ha vinto sia l’Europeo che il Mondiale Junior a timone del 4+ Junior maschile, portando così al Rowing uno splendido titolo del mondo.

Ricordiamo inoltre i buoni risultati ottenuti da Giulio Basso lo scorso anno come collaboratore della nazionale italiana Junior femminile accanto al tecnico federale Massimo Casula, in occasione degli Europei e Mondiali Junior dove, oltre a svariate medaglie, il 4+ femminile ha conquistato il titolo di campionesse del mondo.

“Ne approfittiamo – dicono i dirigenti del Rowing – per fare i complimenti al nostro allenatore societario per il riconoscimento ricevuto e augurargli un grosso in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti nazionali e internazionali”.