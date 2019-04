Genova. La Rivarolese supera (1-0, Mura) l’ostacolo della Genova Calcio, rimanendo, a novanta minuti dal termine, ad una lunghezza di ritardo dal Vado.

Gli avvoltoi, domenica prossima, dovranno vincere in casa della pericolante Albenga, sperando che la Cairese vinca o pareggi con i rossoblù, per salire di categoria.

“E’ stato un match tosto, come ogni derby che si rispetti – afferma Simone Romei, fermo ai box, a causa do un infortunio, ma presente sugli spalti a tifare per i propri compagni – giocato prevalentemente a centrocampo. E’stato, come al solito, Mura, a realizzare il match point, risolvendo una mischia in area di rigore”.

“Il gioco, in seguito, vista l’alta posta in palio, si è un po’ arenato, per noi era troppo importante vincere oggi, perché volevamo stare vicini al Vado e tutto è rimandato all’ultimo turno dove noi faremo di tutto per portare a casa i tre punti…“.