Ristorazione scolastica, sciopero l’8 maggio per i lavoratori della Ladisa

Genova. Straordinari non pagati nonostante le continue segnalazioni delle organizzazioni sindacali o addirittura forfetizzati, livelli non riconosciuti a lavoratori e lavoratrici che da tempo svolgono mansioni superiori a quelle di inquadramento e personale assente o in malattia non sostituito, così che i carichi di lavoro vengono distribuiti tra il personale in forza, sfinendo fisicamente e psicologicamente le maestranze.

Lo ricordano Filcams Cgil Fisascat Cisl Uiltucs Uiltucs Territoriali che in una nota sottolineano come siano stati “riscontrati contratti di assunzione senza la maturazione dei permessi (ROL), assorbiti nell’orario di lavoro, in deroga al contratto nazionale di settore, reiterati nonostante le nostre continue rimostranze”. E ancora “Attrezzature mancanti o inefficienti nei centri cottura Adamoli e Da Passano rendono insostenibile la mole di lavoro fra il personale comunque insufficiente”.

Lo stato delle cose ha portato unitariamente Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL ad aprire lo stato di agitazione, l’immediato blocco degli straordinari nei confronti dell’impresa Ladisa, che gestisce il 50% dei lotti della ristorazione scolastica per il Comune di Genova, dichiarando sciopero l’8 maggio per l’intero turno di lavoro con presidio in luogo e ora da definirsi.

“I lavoratori tutti, troppe volte hanno dimostrato grande senso di responsabilità – si legge in una nota congiunta – facendosi carico di sopperire in prima persona alle lacune aziendali, alla disorganizzazione nella gestione delle risorse umane, sobbarcandosi, oltre a carichi di lavoro maggiori, perdite economiche per le continue anomalie nelle buste paga, reiterate dall’azienda nonostante le continue segnalazioni”.

Dall’assemblea unitaria con i lavoratori “è risultato chiarissimo il mandato delle Rappresentanze sindacali e delle maestranze tutte ad agire in maniera rapida e congiunta, per dire basta ad un’impresa che crea margine di profitto sulla pelle dei lavoratori e per informare il Comune di Genova rispetto a quanto stia accadendo, confidando nella prosecuzione di quel percorso di monitoraggio e di confronto proprio con la committenza che quando necessario ha facoltà di sanzionare le imprese inadempienti”.

Filcams Cgil Fisascat Cisl Uiltucs Uil ribadiscono che “porteranno avanti tutte le azioni necessarie per il riconoscimento dei più fondamentali diritti dei lavoratori quali la dignità stessa della persona, il salario certo e garantito con il riconoscimento di ogni ora di effettivo lavoro, il rispetto dovuto a chi si occupa dei piccoli utenti, cercando ad ogni costo di offrire loro un servizio di qualità, anche quando l’impresa non agevola affatto il lavoro dei propri dipendenti”.