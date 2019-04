Ricostruzione ponte, tutto pronto per firma progetto esecutivo. Bucci: “Oggi grandi novità”

Genova. “Oggi è una giornata di festa, e per il ponte avremo tantissime novità”. L’annuncio arriva dal sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, a margine della festa di riapertura della provinciale che collega Santa Margherita con Portofino.

Dopo il via libera da parte del Ministero dell’Ambiente arrivato ieri, il prossimo passo dovrebbe essere la firma del progetto esecutivo, che, almeno sulla carta, è il primo atto della ricostruzione del viadotto sul Polcevera.

Marco Bucci ha rimandato i dettagli al pomeriggio, quando alle 17 terrà un conferenza stampa in cui presenterà tutte “le novità” di queste ore. Oggi, quindi, potrebbe essere l’inizio della ricostruzione, con qualche giorno di ritardo rispetto alla data del 31 marzo, in precedenza indicata come giorno della partenza dei lavori.